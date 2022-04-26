Конституционный суд запретил взыскивать с военнослужащих излишние надбавки за выслугу лет

Любая из выплат, входящих в состав денежного довольствия военнослужащих, не подлежит возврату, если со стороны получателя не было недобросовестного поведения. Это следует из постановления Конституционного суда РФ, опубликованного 26 апреля.

Проверить на соответствие основному закону положения Гражданского кодекса Конституционный суд просил военный отставник Андрей Ерохин. Согласно материалам дела, старший прапорщик Ерохин с января 2012-го по октябрь 2016 года получал выплаты за выслугу лет в размере 40% от оклада, в то время как в действительности ему полагалось сначала 25, а затем 30%.



Переплата стала результатом неверных данных, которые кадровики ввели в программное обеспечение, говорится в жалобе. Ошибка была обнаружена, и руководство потребовало вернуть 234 тысячи рублей. Ерохин объяснил в рапорте, что не может этого сделать по семейным обстоятельствам, и напомнил о подпункте 3 статьи 1109 ГК. В нём сказано, что заработная плата и приравненные к ней платежи, а также социальные выплаты не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения. От иска это не спасло.

После увольнения Ерохина Читинский гарнизонный военный суд взыскал с него 234 тысячи рублей, заключив, что надбавка за выслугу лет к зарплате не приравнивается и не подпадает под статью 1109 ГК. Соответственно, излишек необходимо вернуть как неосновательное обогащение. В вышестоящих инстанциях решение устояло.

В Конституционном суде с такой трактовкой положений Гражданского кодекса не согласились. Судьи указали, что надбавка за выслугу лет является неотъемлемой составляющей денежного довольствия, которое приравнивается к зарплате и не подлежит возврату. Условием является отсутствие недобросовестности со стороны военнослужащего или наличие счетной ошибки.

