В Узбекистане при поддержке МегаФона создадут цифровую систему весогабаритного контроля на автодорогах

Создание интеллектуальной системы весогабаритного контроля на автодорогах станет первым проектом МегаФона в Узбекистане в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Меморандум о сотрудничестве между компаниями МегаФон, Digital Holding и Государственным комитетом Республики Узбекистан был подписан сегодня на выставке «Иннопром».



МегаФон окажет поддержку по вопросам строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.

