В Узбекистане при поддержке МегаФона создадут цифровую систему весогабаритного контроля на автодорогах

Создание интеллектуальной системы весогабаритного контроля на автодорогах станет первым проектом МегаФона в Узбекистане в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Меморандум о сотрудничестве между компаниями МегаФон, Digital Holding и Государственным комитетом Республики Узбекистан был подписан сегодня на выставке «Иннопром».
МегаФон окажет поддержку по вопросам строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.
«Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей».
«Наша основная цель — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, — говорит заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов. — Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях».
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