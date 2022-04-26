Киевское шоссе под Гатчиной станет реверсивным в начале мая

Дорожные работы после первых майских праздников изрядно замедлят Киевское шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. На мосту через Вайю вновь введут реверсивное движение.
С 4 мая на мосту через реку Вайя на 40-м километре федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» введут реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 26 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно скорость движения на участке ограничат до 40 км/ч. Пешеходам можно будет пройти только по одной стороне моста.
Дорожники продолжают капитальный ремонт переправы. На данный момент генподрядчик уже выполнил все основные строительно-монтажные работы: установил новое пролетное строение, положил мостовое полотно и гидроизоляцию, смонтировал перила и освещение, построил локальные очистные сооружения и укрепил обочины и откосы. Строителям еще предстоит уложить новый асфальт и выполнить благоустройство прилегающей территории. Сдать мост должны в августе этого года.