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    Киевское шоссе под Гатчиной станет реверсивным в начале мая

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    1 комментарий

    Дорожные работы после первых майских праздников изрядно замедлят Киевское шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. На мосту через Вайю вновь введут реверсивное движение.

    С 4 мая на мосту через реку Вайя на 40-м километре федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» введут реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 26 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно скорость движения на участке ограничат до 40 км/ч. Пешеходам можно будет пройти только по одной стороне моста.

    Дорожники продолжают капитальный ремонт переправы. На данный момент генподрядчик уже выполнил все основные строительно-монтажные работы: установил новое пролетное строение, положил мостовое полотно и гидроизоляцию, смонтировал перила и освещение, построил локальные очистные сооружения и укрепил обочины и откосы. Строителям еще предстоит уложить новый асфальт и выполнить благоустройство прилегающей территории. Сдать мост должны в августе этого года.

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    Комментарии (1)

    MinimumLaw
    Интересно будет хоть один год, в который Е95 летом будет ехать? То одно, то другое, то третье. И это даже не выезжая за границы области... И что толку с 4-х полоски от Гатчины если она в реверсивку упирается?
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