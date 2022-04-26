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    Минцифры: Бета-версию отечественного аналога Google Play запустят до конца мая

    1958
    4 комментария

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство договорилось с IT-компаниями о создании аналога Google Play. Бета-версия отечественного магазина приложений для смартфонов будет запущена до конца мая.

    Разработку возглавляет VK, сообщил министр 26 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

    Ранее Шадаев заявил, что Минцифры и Минпромторг принимают меры по обеспечению госсектора и компаний достаточным объёмом вычислительной техники.

    21 апреля «Фонтанка» писала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств. Отмечалось, что сделать это необходимо до 1 июня 2022 года.

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    Комментарии (4)

    ***_555
    Странно, что чинушки не озаботились проблемой "закладок" в Андроиде - операционной системе Гугла.
    01011001
    Отечественный аналог гуглплея ставить будем из гуглплея, я так понимаю?
    hedgehog_
    т.е. 1 июня на территории рассеи виликай такой всей и полностью закончится гугл? ну этож прекрасно
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