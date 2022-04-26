Минцифры: Бета-версию отечественного аналога Google Play запустят до конца мая

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство договорилось с IT-компаниями о создании аналога Google Play. Бета-версия отечественного магазина приложений для смартфонов будет запущена до конца мая.



Разработку возглавляет VK, сообщил министр 26 апреля в эфире телеканала «Россия-24».



Ранее Шадаев заявил, что Минцифры и Минпромторг принимают меры по обеспечению госсектора и компаний достаточным объёмом вычислительной техники.



21 апреля «Фонтанка» писала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать отечественный магазин приложений для мобильных устройств. Отмечалось, что сделать это необходимо до 1 июня 2022 года.

