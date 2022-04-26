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    Пешеходы, избившие автомобиль после конфликта с водителем на Ленинском, получили условный срок и штраф

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    5 комментариев

    В Петербурге вынесли приговор двоим пешеходам, которые после конфликта с автомобилистом поколотили его машину, сильно ее повредив. С их слов, началось всё с неаккуратности и агрессии самого водителя.

    Инцидент произошел 11 октября 2020 года между 8:00 и 1:40 во дворе дома 21, корпус 1, по улице Зины Портновой и дома 117 по Ленинскому проспекту, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Трое мужчин на почве неприязненных отношений к автомобилисту подошли к его Toyota Ist и стали колотить ее руками и ногами. В результате они помяли машине крышу, дверь и крыло, сломали крепление фары, разбили рамку переднего номера и повредили сам номер, разбили зеркало и стекла в трех дверях, поцарапали приборную панель, а на лобовом стекле и переднем бампере образовались трещины. Ущерб составил порядка 65 670 рублей.

    Двое пешеходов свою вину полностью признали и раскаялись. Уголовное дело в отношении третьего было прекращено минувшей осенью по примирению сторон. По словам подсудимых, в тот день они шли втроем по тротуару возле дома 117 по Ленинскому проспекту, и потерпевший, проезжая мимо, задел одного из них боковым зеркалом, из-за чего зеркало развернуло. Между водителем и пешеходами началась перепалка. Со слов подсудимых, автомобилист вел себя агрессивно и снимал их на телефон, а когда они стали уходить, пошел за ними. Тогда они решили вернуться и, подойдя к «Тойоте», начали ее бить.

    Суд установил, что оба пешехода возместили водителю материальный ущерб и принесли извинения. Оба занимаются благотворительностью, а один — тот, что попал под удар зеркала, — волонтерит, помогая бездомным животным.

    В итоге Кировский районный суд Петербурга признал обоих виновными по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба) и приговорил одного к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, а второго к штрафу в 15 000 рублей.

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    Комментарии (5)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Наказания заслуживают обе стороны конфликта.
    Водитель же своим тс зацепил пешехода. А ехал по тротуару или проезжал по дороге?
    Почему не наказан водитель штрафом или хотя бы устным определением суда?
    cupuyca
    Что-то не понял: машина ехала по тротуару, задела (т.е. сбила согласно ПДД) пешехода на тротуаре и... Где наказание водителя?
    hedgehog_
    мало дали. ониж корыто помяли! и ниодин пешик даже в больничку не попал, т.е. низашто
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