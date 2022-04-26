«Шкода» подбила скорую на повороте в Сертолово

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти утром 26 апреля. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
В 06:40 на улице Дмитрия Кожемякина в Сертолово столкнулись микроавтобус скорой помощи и автомобиль Skoda Fabia, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», скорая пыталась повернуть с улицы Дмитрия Кожемякина во двор напротив детского сада №2 и в этот момент получила удар в левый бок.
ДТП обошлось без пострадавших, уточняют в главке.