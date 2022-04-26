Ремонт светофора ограничит проезд по перекрёстку Народной и Большевиков до начала лета

Новые ограничения движения вступят в силу в Невском и Василеостровском районах Петербурга в конце апреля. А одну из улиц Фрунзенского района до середины мая оставят без трамваев.
С 28 апреля по 16 июня ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Большевиков и Народной улицы, сообщает 26 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. СПБ ГКУ «ДОДД» реконструирует на перекрестке светофорный объект.
На Васильевском острове ограничения продлятся всего пару дней. С 29 по 30 апреля для бурения скважин ограничат проезд у дома 35 по 2–3 линиям В.О. Работы ведет ООО «Архитектурное бюро «Студия 44».
На улице Ярослава Гашека будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим с 5:00 28 апреля до 5:00 18 мая закрывается трамвайное движение на участке от Купчинской улицы до остановки «Станция метро «Купчино», сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
Трамвайный маршрут
- № 25 — от конечной станции «Малая Балканская улица» по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, улице Димитрова, далее по действующей трассе до конечной станции «Улица Марата»;
- № 43 — от конечной станции «Трамвайный парк
№ 1» по Московскому проспекту, Благодатной улице, улице Салова, Бухарестской улице, улице Димитрова, Купчинской улице, улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице до конечной станции «Малая Балканская улица»;
- № 45 — от конечной станции «Малая Балканская улица» по Бухарестской улице, улице Салова и по действующей трассе до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина».