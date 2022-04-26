Главный специалист петербургской компании влезла в долги, чтобы отдать мошенникам 11 млн рублей

Меньше чем за две недели главный специалист петербургского АО, которое занимается проектированием и инженерными изысканиями, опустошила свои счета и набрала кредитов. Миллионы достались мошенникам



66-летняя пенсионерка, продолжающая работать в частной компании, обратилась в полицию Московского района накануне в половине десятого утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Она рассказала, что с 5 апреля ей на мобильный номер начали поступать звонки с различных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, в которых у потерпевшей были открыты счета. Они убедили женщину, что для сохранности накоплений, лежащих в банке, нужно их снять и перевести на «безопасные» счета. А затем убедили еще и взять несколько потребительских кредитов.

