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    Главный специалист петербургской компании влезла в долги, чтобы отдать мошенникам 11 млн рублей

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    Меньше чем за две недели главный специалист петербургского АО, которое занимается проектированием и инженерными изысканиями, опустошила свои счета и набрала кредитов. Миллионы достались мошенникам

    66-летняя пенсионерка, продолжающая работать в частной компании, обратилась в полицию Московского района накануне в половине десятого утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Она рассказала, что с 5 апреля ей на мобильный номер начали поступать звонки с различных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, в которых у потерпевшей были открыты счета. Они убедили женщину, что для сохранности накоплений, лежащих в банке, нужно их снять и перевести на «безопасные» счета. А затем убедили еще и взять несколько потребительских кредитов.

    В общей сложности пенсионерка передала мошенникам около 11 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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