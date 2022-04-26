Петербургскому школьнику приглянулась чужая «копейка» вдвое старше его

Девятиклассника задержали по подозрению в угоне автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. Его добычей стали старые «Жигули».

В 10:55 25 апреля у дома 18 по Таллинской улице сотрудники полиции задержали 16-летнего петербуржца, стало известно «Фонтанке» 26 апреля. Школьника подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2101 1986 года выпуска от дома 12 по улице Громова в три часа дня 22 апреля. «Копейка» принадлежит 63-летнему жителю Петербурга. Стоимость машины он оценил в 60 тысяч рублей.



Днем после задержания подростка полицейские нашли и «Жигули» — у дома 90, корпус 5, по набережной реки Фонтанки. После осмотра машину передали хозяину под сохранную расписку. По факту угона возбудили уголовное дело о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.