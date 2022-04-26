Уход ведущего провайдера ВАР оставит российский футбол без офсайдных линий

Прекращение сотрудничества между Российским футбольным союзом и компанией Hawk-Eye Innovations (провайдер технологии ВАР) обернется серьезными проблемами при проведении матчей. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 26 апреля, российские видеоарбитры останутся без возможности использовать офсайдные линии при определении положения «вне игры».



Американская компания Slomo.TV, с которой предполагается заключить контракт, не предполагает их применения.

Компания Hawk-Eye Innovations — ведущий провайдер системы ВАР в футболе. Работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА во время международных соревнований.