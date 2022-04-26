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    Уход ведущего провайдера ВАР оставит российский футбол без офсайдных линий

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    8 комментариев

    Прекращение сотрудничества между Российским футбольным союзом и компанией Hawk-Eye Innovations (провайдер технологии ВАР) обернется серьезными проблемами при проведении матчей. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 26 апреля, российские видеоарбитры останутся без возможности использовать офсайдные линии при определении положения «вне игры».

    Американская компания Slomo.TV, с которой предполагается заключить контракт, не предполагает их применения.

    Компания Hawk-Eye Innovations — ведущий провайдер системы ВАР в футболе. Работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА во время международных соревнований.

    При этом использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России было несколько случаев, когда из-за погоды система не могла правильно отобразить линии.

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    Комментарии (8)

    274573446
    Начертательная геометрия читается нет ничего проще на начальных курсах технических вузов, а поэтому любой человек даже с незаконченным высшим прекрасно понимает, что нет ничего проще рисования с большой точностью офсайдных линий, то есть линий, параллельных линии ворот. Для надежной отрисовки проекции мяча на плоскость поля, а также проекции ближайшей к воротам "игровой" точки футболиста всегда существуют вертикальные линии штанг ворот. Даже вручную при наличии нескольких камер определить, был офсайд или его не было, можно буквально за пару-тройку минут, а уж с использованием простенькой компьютерной программы все можно делать практически мгновенно.

    Повторю. Техническая основа определения офсайда проста, как апельсин. Живой судья нужен только для случаев, когда все решают миллиметры и надо взять на себя всю ответственность. Но сама программа очень проста и Хок Ай в футболе не является необходимым.
    Фил Коллинз
    зачем нам вообще,нагличанские игрища???!!!есть,салки!!лапта!!!тьху богомерзкия!!!
    274593243
    уйдет весь футбол - ни разу не жалко.
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