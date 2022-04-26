Медведев не верит в Twitter и Маска

Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрёл Twitter за 44 млрд долларов. Смена владельца ничего не изменит, уверен он.

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит», — такое мнение высказал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.



Политик отметил: «Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом её регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится».

По мнению Дмитрия Медведева, Twitter не станет вновь ни демократичным, ни справедливым.

Ранее Илон Маск заявил, что свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Он добавил, что хочет сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями и сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.