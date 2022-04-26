Ребёнок и двое взрослых пострадали из-за пожара в Свердловской области

Возгорание в квартире площадью 30 «квадратов» произошло утром вторника в Арамиле Свердловской области. Рассматриваются различные причины произошедшего.
Как передаёт 26 апреля издание E1.ru, в квартире проживают шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Первым пожар заметил глава семейства.
Первоначально в СМИ появилась информация о взрыве газа — такое сообщение поступило на пульт оперативных служб. Однако один из проживающих выдвинул версию о том, что пожар произошёл без хлопка, добавили в областной прокуратуре.
В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что, согласно другой версии, инцидент мог произойти из-за того, что ребёнок поджёг игрушки, пока семья спала. Раньше он уже «шалил» подобным способом.
Известно, что у матери врачи обнаружили ожоги рук и ног, у отца — ожоги лица, а у трёхлетнего мальчика — ожоги головы, рук и ног. Все трое отравились угарным газом. По словам медиков, ребёнка везут в детскую больницу