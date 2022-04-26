Пенсионерка осталась бессребреницей после визита воров в квартиру в Невском районе

Полиция Невского района ищет воров, которые вскрыли две двери в квартире пенсионерки и забрали её сбережения и драгоценности почти на 450 тысяч рублей.



Заявление в МВД 67-летняя жительница улицы Подвойского принесла накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. Она, по предварительной информации, сообщила, что отсутствовала дома лишь час в районе полудня, а когда вернулась, то обнаружила, что двери в её квартиру вскрыты.



Из жилья пропали ювелирные украшения женщины — 12 колец, 5 пар сережек, браслеты и цепочки, а также заначка в 5 тысяч рублей.

