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    Пенсионерка осталась бессребреницей после визита воров в квартиру в Невском районе

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    1 комментарий

    Полиция Невского района ищет воров, которые вскрыли две двери в квартире пенсионерки и забрали её сбережения и драгоценности почти на 450 тысяч рублей.

    Заявление в МВД 67-летняя жительница улицы Подвойского принесла накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. Она, по предварительной информации, сообщила, что отсутствовала дома лишь час в районе полудня, а когда вернулась, то обнаружила, что двери в её квартиру вскрыты.

    Из жилья пропали ювелирные украшения женщины — 12 колец, 5 пар сережек, браслеты и цепочки, а также заначка в 5 тысяч рублей.

    Сумму ущерба пенсионерка оценила в 440 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии (1)

    angel of death
    что-то не спокойно в Невском районе... одна новость за другой... и ни одна из них вовсе не позитивная...
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