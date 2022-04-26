Лжеполицейские пришли к пенсионеру проверять комментарии в Сети и подкинули ему «приколов» вместо 620 тысяч рублей

Мошенники открыли для себя новый способ обмана. На фоне многочисленных уголовных дел за фейки они стали приходить к пожилым людям — якобы для проверки отсутствия «неправомерного контента» в интернете. На удочку жуликов попался пенсионер из Невского района Петербурга. Подробности «Фонтанка» узнала 26 апреля.

Двое неизвестных — бородатый брюнет и блондин с залысинами — постучались в дверь квартиры на проспекте Елизарова в воскресенье. Мужчины представились 69-летнему хозяину полицейскими. Завязалась беседа о том, что сегодня можно писать в соцсетях, а что нельзя. После ликбеза и ухода непрошеных гостей петербуржец нашел билеты «банка приколов» вместо 400 тысяч рублей, лежавших в ящике шкафа. Также пропали 3 тысячи долларов США. Материальный ущерб составил 620 080 рублей .

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Настоящая полиция изъяла с места происшествия 81 билет «банка приколов» и следы рук.