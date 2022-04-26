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    Лжеполицейские пришли к пенсионеру проверять комментарии в Сети и подкинули ему «приколов» вместо 620 тысяч рублей

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    7 комментариев

    Мошенники открыли для себя новый способ обмана. На фоне многочисленных уголовных дел за фейки они стали приходить к пожилым людям — якобы для проверки отсутствия «неправомерного контента» в интернете. На удочку жуликов попался пенсионер из Невского района Петербурга. Подробности «Фонтанка» узнала 26 апреля.

    Двое неизвестных — бородатый брюнет и блондин с залысинами — постучались в дверь квартиры на проспекте Елизарова в воскресенье. Мужчины представились 69-летнему хозяину полицейскими. Завязалась беседа о том, что сегодня можно писать в соцсетях, а что нельзя. После ликбеза и ухода непрошеных гостей петербуржец нашел билеты «банка приколов» вместо 400 тысяч рублей, лежавших в ящике шкафа. Также пропали 3 тысячи долларов США. Материальный ущерб составил 620 080 рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Настоящая полиция изъяла с места происшествия 81 билет «банка приколов» и следы рук.

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    Комментарии (7)

    X-кот
    а собственно неизвестно кто опаснее - настоящие или ложные. у ложных теряешь только деньги..
    angel of death
    а вот нефиг открывать абы кому двери... в начале набираете 112, и вызываете наряд, а уже потом, после того, как наряд прибудет и удостоверится в том, что перед вами полиция, тогда и открывайте двери... всегда можно сослаться на то, что закрыл дверь изнутри ключами, а куда дел ключи - не помнишь, пожалуйста, ожидайте.... ну а пока за дверью ждут, за это время подтянутся настоящие доблестные сотрудники, и там или обыск или поимка мошенников...
    VKuser1115940
    Судя по криминальным сводкам из Невского района давно пора там провести спецоперацию
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