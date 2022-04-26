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    На юге Петербурга ищут меткого стрелка, который ранил из окна мужчину в щеку

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    Мужчину с окровавленным лицом увезла скорая в Кировском районе Петербурга. Врачи диагностировали у него сквозное ранение щеки.

    В полицию информация о ЧП на проспекте Маршала Жукова, 72, корпус 1, поступила накануне около трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. В единую службу 112 местные жители сообщили о звуках выстрелов. Наряд полиции нашел у указанного дома 44-летнего жителя района с ранением в лицо. По предварительной информации, некто выстрелил из окна в мужчину и попал в голову.

    Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 15. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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