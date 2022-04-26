На юге Петербурга ищут меткого стрелка, который ранил из окна мужчину в щеку

Мужчину с окровавленным лицом увезла скорая в Кировском районе Петербурга. Врачи диагностировали у него сквозное ранение щеки.
В полицию информация о ЧП на проспекте Маршала Жукова, 72, корпус 1, поступила накануне около трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. В единую службу 112 местные жители сообщили о звуках выстрелов. Наряд полиции нашел у указанного дома 44-летнего жителя района с ранением в лицо. По предварительной информации, некто выстрелил из окна в мужчину и попал в голову.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.