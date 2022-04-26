На трассе «Кола» на два часа разведут мост через Свирь

Движение по Мурманскому шоссе днем 26 апреля перекроют из-за разводки моста через Свирь в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Мост, расположенный на 236-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле, разведут с 11:00 до 13:00, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В течение двух часов движение по магистрали будет полностью остановлено.
Мост через Свирь является совмещенным, он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Во время технологической разводки на переправе проведут техобслуживание разводных механизмов.