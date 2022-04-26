Административные нарушения ПДД предлагают амнистировать

Законопроект, предусматривающий амнистию за административные нарушения ПДД, внесен в Госдуму. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости.



Речь идет об автомобилистах, совершивших нарушения правил, предусмотренных главой 12 Кодекса об административных нарушениях. То есть о тех, кто сел за руль без документов, предусмотренных ПДД, не пристегнул ремень безопасности, превысил скорость, говорил по телефону и так далее. Всего в статье 37 пунктов.



Авторы инициативы отмечают, что амнистированные водители в любом случае должны будут возместить причиненный вред.

