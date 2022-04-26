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    Административные нарушения ПДД предлагают амнистировать

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    6 комментариев

    Законопроект, предусматривающий амнистию за административные нарушения ПДД, внесен в Госдуму. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости.

    Речь идет об автомобилистах, совершивших нарушения правил, предусмотренных главой 12 Кодекса об административных нарушениях. То есть о тех, кто сел за руль без документов, предусмотренных ПДД, не пристегнул ремень безопасности, превысил скорость, говорил по телефону и так далее. Всего в статье 37 пунктов.

    Авторы инициативы отмечают, что амнистированные водители в любом случае должны будут возместить причиненный вред.

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    Комментарии (6)

    274428189
    Вместо того, чтобы бороться с правонарушителями, они собрались их поддерживать! Вредители.
    Piter Russo
    А как можно возместить вред превысив скорость на 21 км/ч ?
    AGP
    Чего-то ЛДПРовцы того...Не того...
    Ладно бы выборы были на носу, как-то можно было бы понять.
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