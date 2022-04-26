Духовный путь 2.0. Как опознать тибетского буддиста в маршрутке?

Вопрос, признаемся, с подвохом. И правильный ответ на него — никак. Да, вокруг нас немало последователей этого учения, но по особой одежде или экзотическим головным уборам их не отличить. Зато они наверняка сохраняют спокойствие даже в час пик и, возможно, прямо сейчас желают вам добра.

«Фонтанка» начинает серию материалов о молодых людях, для которых религия — часть повседневной жизни. Мы поговорили с Кариной Крейниной, которая практикует буддизм больше 10 лет, и узнали, почему это учение понятно для технарей и как помогает быть счастливым в любых обстоятельствах.

Буддист Карина Крейнина старается всегда сохранять позитив. Поделиться Поделиться





В тибетском буддизме выделяют четыре главных школы, одна из них — Ваджраяна. В ней существует традиция Карма Кагью, пришедшая в Петербург — точнее, в Ленинград — еще в 1989 году. Тогда в нашем городе открылся первый в России буддийский центр Алмазного Пути, который работает до сих пор. Его духовный руководитель, под стать европейскому стилю Петербурга, — датчанин, Лама Оле Нидал.



Буддист в мегаполисе

«Просыпаясь утром, думаю, что наступил новый день, который я хочу прожить активно и плодотворно. Для этого, как многие буддисты, принимаю прибежище, то есть напоминаю себе, в чем могу найти опору: Будда, его учение, сообщество практикующих (сангха) и наш Лама, — рассказывает Карина. — Прибежище принимают, произнося мантру из нескольких фраз. Это делается на благо всех живых существ, чтобы лучше понимать других и уметь им помогать. И день сразу же становится более радостным. Если есть время, можно медитировать. По дороге на работу — желать добра другим людям».

По профессии Карина — инженер технического отдела строительной компании. Следит за тем, чтобы новые объекты возводились правильно, согласно проектам и нормам. Работу свою любит — ведь она позволяет делать жизнь людей лучше: гарантирует, что дома не разрушатся, а котельные будут давать тепло.

Опыт Карины показывает, что буддизм не только гармонично сочетается с ритмом жизни большого города, но и помогает его выдерживать. Он позволяет спокойнее реагировать на конфликтные ситуации, которые могут возникнуть, например, на работе. Там, где человек непрактикующий, скорее всего, начнет эмоционально защищать свою позицию, буддисту будет легче отстраниться от происходящего, понять и успокоить собеседника, а потом перевести разговор в конструктивное русло.



Сложный выбор

Технический склад ума во многом повлиял на духовные поиски нашей героини. Она интересовалась разными религиями, но везде находила идеи, которые нельзя проверить. Критическое мышление и вера не уживались друг с другом, однако внутренняя потребность понимать, как устроена жизнь, осталась.

«В какой-то момент у меня появился друг, практикующий буддизм, — вспоминает Карина. — Мы сблизились, так как наши взгляды совпадали, но об учении он не заговаривал. И только когда я заметила у него четки и начала задавать вопросы, рассказал, чем занимается, и дал почитать книгу Оле Нидала».

Карина признается, что философия привлекла ее возможностью все проверять на собственном опыте, а не просто принимать на веру. «Я уже десять лет пытаюсь найти, к чему придраться, обнаружить неточность, но пока не получается», — шутит она.

Раз — мантра, два — мантра

Медитация — основная практика в традиции Карма Кагью. Карина воспринимает ее как своего рода тренировку, во время которой человек учится успокаивать ум и концентрироваться на том, с чем хотел бы себя отождествлять. Медитировать можно и в одиночестве, и коллективно — в буддийском центре.



На природе Карина «заряжает батарейки» Поделиться Поделиться





Один из немногих физических атрибутов учения, на которые могут обратить внимание окружающие, — четки-мала, помогающие считать мантры. «У меня есть одни для медитации и еще короткие — для другой практики, — говорит Карина. — Они очень симпатичные, и я ношу их на руке, как браслет. Почти незаметно, что это четки».

В жизни светских буддистов Петербурга нет календаря священных праздников. На чаепитие с тортиком чаще всего собираются, чтобы отметить день рождения или свадьбу участников сангхи. Иногда празднуют тибетский Новый год. Даты вроде юбилея просветления Будды и первого поворота колеса дхармы напоминают о важных событиях, но не требуют специальных церемоний.

Спрашивали? Отвечаем!

Практикующие люди говорят с окружающими о буддизме, только если те сами проявят интерес и начнут задавать вопросы. Миссионерство в этом учении не принято. Поэтому Карина, с одной стороны, не скрывает свое увлечение, а с другой — не спешит рассказывать о нем всем и каждому.

«Были случаи, когда друзья после разговора со мной просили одолжить им книгу по буддизму или приходили в центр, чтобы попробовать медитацию, — вспоминает она. — Иногда беседа начиналась со слов «У тебя такие красивые четки. Для чего они?» Некоторые знакомые, знавшие, что я практикую, обращались за советом в сложной ситуации. По моим ощущениям, даже люди, далекие от нашей системы взглядов, часто относятся к ней с уважением».



Медитацию Карина воспринимает как тренировку, во время которой учится успокаивать ум. Поделиться Поделиться





Живой пример

Карина не бывала на Тибете, зато в 2014 году съездила с друзьями в Индию. Сначала отдыхала у моря, потом неделю слушала лекции и медитировала в Институте Кармапы* в Нью-Дели. Она хотела бы приехать еще раз в страну, где зародился буддизм, но признает, что для нее намного ценнее были визиты в Европу на лекции Ламы Оле Нидала — она часто ездила туда до начала пандемии.

«Живой пример счастливого реализованного человека очень вдохновляет, — говорит Карина. — Нашему Ламе уже за восемьдесят, но он в отличной форме. Я бы хотела жить так же эффективно, как он. Хотела бы, чтобы мои слова не расходились с делом. Пример Ламы дает уверенность: если я буду использовать методы, которые он преподает, у меня это получится».

Бытие и сознание

«Буддизм сделал мою жизнь намного легче, так как научил в любых обстоятельствах не искать виноватого, а думать, как можно улучшить положение дел, — отмечает Карина. — Такой подход экономит много физических и психологических сил. Это, пожалуй, самый большой подарок, который я получила благодаря Карма Кагью».



Карина видит современного практикующего буддиста счастливым и свободным, то есть способным выбирать свое внутреннее состояние в любой ситуации. Считает, что важно сохранять пытливость ума, интерес к новому и увлеченность своим делом.

*Кармапа — главный Лама традиции Карма Кагью.