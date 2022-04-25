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    Российские хоккеисты побывали на приеме у президента США в Белом доме

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    1 комментарий

    Президент США Джо Байден принял в Белом доме хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравший Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

    В составе команды на официальный прием прибыли три российских игрока — защитник Михаил Сергачёв, вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

    «Я не знаю, что за чертовщина подмешана у вас в воде», — цитирует Байдена в Twitter журналист Джо Смит.

    Напомним, в финале 2021 года «Тампа» оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4–1. Ранее «молнии» одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4–2). Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли (ещё один — в сезоне-2003/2004).

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    Комментарии (1)

    Вяйне
    Это что за нищеброды? Кургузые пиджачки с чужого плеча, штанцы не по размеру, черные ботинки на босу ногу... Позорище.
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