Как «Зенит» забил три «Краснодару» и приблизился к чемпионству

Уверенной победой «Зенита» завершился матч в Краснодаре, хотя в конце игры и пришлось понервничать. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербуржцы на шаг стали ближе к четвертому подряд титулу.



Фото: Степан Ноздрев/ТАСС Поделиться Поделиться





«Зенит» прибыл в Краснодар после неудачной поездки во Владикавказ, где в четвертьфинале Кубка России уступил «Алании» в серии пенальти. Зато обидное поражение позволило петербуржцам сосредоточиться на чемпионате России, где они хоть и идут на первом месте, но в затылок на расстоянии трех очков уже долгое время дышит «Динамо». Противостояние с «Краснодаром» как раз стало отличным шансом, чтобы оторваться от москвичей. Динамовцы в своем матче 25-го тура проиграли ЦСКА со счетом 0:1. Успех «Зенита» в столице Краснодарского края мог вплотную приблизить к четвертому чемпионскому титулу подряд.



В первом круге «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. С тех пор «быки» сильно изменились не по своей воле. В январе краснодарцы объявили о расторжении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Его место занял бывший наставник «Норвича» Даниэль Фарке, но ни одного матча под его руководством команде провести не удалось. Почти сразу после начала военной спецоперации стороны объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности назначили тренера вратарей Алексея Антонюка, а потом — Александра Сторожука, ранее работавшего со второй командой. Кроме того, еще до возобновления сезона «Краснодар» покинули все легионеры, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку контрактов. Тем не менее совсем «быки» не развалились, одержав три победы и добыв одну ничью в шести матчах.

«Зенит» выставил на игру вратаря Михаила Кержакова, защитников Дугласа Сантоса, Нуралы Алипа, Дмитрия Чистякова, полузащитника Вильмара Барриоса, Вендела, Далера Кузяева, Малкома, Клаудиньо, нападающих Юри Алберто, Ивана Сергеева. Артема Дзюбы не оказалось даже среди запасных. Как сообщили в пресс-службе, 33-летний форвард пропустил матч по решению тренера из-за мышечной травмы. Это, кстати, означает, что Дзюба уже точно не наберет необходимые 70 процентов игрового времени для автоматического продления контракта.



Единственный легионер «Краснодара» в стартовом составе, нигериец Олакунле Олусегун, создал первый опасный момент: хозяева забрали мяч на фланге, и африканский форвард пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

На 27-й минуте «Краснодар» провел еще одну контратаку по флангу. Прострел в центр неожиданно попал в ногу Дугласу Сантосу, который едва не перевел мяч в собственные ворота, но тот угодил в перекладину, от которой ударился в линию ворот, а дальше — в поле.

Но в основном игра проходила на половине «Краснодара». «Быки» без стеснения в полном составе отходили назад. В позиционной атаке «Зениту» ничего не удавалось придумать. Первый гол удалось забить после быстрого перехода из защиты. Клаудиньо перевел мяч на Кузяева в штрафную. Тот пытался убрать его под себя для удара, но из-за защитника Сорокина мяч отскочил в ноги Сергееву, и тот в касание открыл счет.

Второй гол получился также в ходе быстрой контратаки. Рассекающий пас Вендела вывел Малкома один на один с Матвеем Сафоновым, и бразилец пробил под голкипером «Краснодара».



После первого тайма статистика для хозяев поля была убийственная: всего 40 процентов владения и три удара по воротам против десяти у «Зенита».

На 71-й минуте Дуглас Сантос пошел вперед и вывел Юри Алберто на ударную позицию. Сафонов едва дотянулся правой рукой и спас команду от третьего гола. И тут же мяч после мощного удара Клаудиньо с разбега разминулся со штангой в считанных сантиметрах.

Зато «Краснодар» воспользовался удачным розыгрышем аута: Ираклий Манелов головой перевел мяч в ворота — 1:2. Гол добавил энергии хозяевам. Последние 15 минут прошли под мощным давлением краснодарцев. После одного из моментов Михаил Кержаков с трудом справился с ударом Владимира Ильина, переведя мяч на угловой. Снял вопросы о победителе Магомед Оздоев, пяткой замкнувший прострел Андрея Мостового.

«В первом тайме были некоторые заминки, не слишком хорошо сыграли, особенно в обороне. Второй тайм был лучше, мы контролировали игру до того момента, пока не пропустили. Градус игры повысился, «Краснодар» стал создавать больше моментов. Необходим был гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Хорошо, что мы его забили. Это довольно сложная победа, но других, наверно, не бывает. Есть над чем работать, но победа заслуженная, поздравляю ребят», — заявил Семак после матча.



Петербуржцам в оставшихся четырех матчах чемпионата достаточно набрать 6 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство. Следующая игра — 30 апреля в Петербурге против «Локомотива».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

