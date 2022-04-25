Ядовитую змею на детской площадке ловили в Москве

Неожиданная находка была сделана на юго-востоке Москвы днем 25 апреля. Пожарным пришлось ловить ядовитую змею, оказавшуюся на детской площадке.

Фото: департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Как сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вызов поступил к дому 53 по улице Гурьянова. На место был направлен дежурный отряд пожарно-спасательного центра столицы.

Пожарным удалось оперативно отловить змею. Она была передана сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды.