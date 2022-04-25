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    Ядовитую змею на детской площадке ловили в Москве

    3577
    2 комментария

    Неожиданная находка была сделана на юго-востоке Москвы днем 25 апреля. Пожарным пришлось ловить ядовитую змею, оказавшуюся на детской площадке.

    Фото: департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
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    Как сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вызов поступил к дому 53 по улице Гурьянова. На место был направлен дежурный отряд пожарно-спасательного центра столицы.

    Пожарным удалось оперативно отловить змею. Она была передана сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды.

    Отмечается, что никто не пострадал.

    Фото: департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

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    Комментарии (2)

    Типичный Димон
    Толи для Соловьева готовили, то ли для Киселева.
    07A
    Это они?
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