Булыжники из-под земли, гейзеры и шум как от реактивного. Посмотрите, как в Ленобласти рванул газовый карман

Летящие из-под земли булыжники, гейзеры, грязь и шум на несколько часов. Вспоротый газовый карман стал причиной переполоха в Ленобласти.

Как сообщает 25 апреля 47news , инцидент произошел под вечер 22 апреля. На частном участке в поселке Пятиречье, что расположен в Приозерском районе. Искали воду: бригада бурильщиков дошла до глубины в 67 метров, когда внезапно из-под земли забил фонтан высотой выше крыши дома и проводов.

К моменту выброса бригада, состоявшая из трех человек, уже завершала работу и направлялась к машине.

«Сначала камни полетели — булыжники, потом гейзеры забили как родники, потом резкий хлопок как от ракеты «Калибр», дым повалил, грязь. Вспороли газовый карман. Не ожидали, конечно, такого», — рассказал 47news бригадир Иван.