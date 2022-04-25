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    Булыжники из-под земли, гейзеры и шум как от реактивного. Посмотрите, как в Ленобласти рванул газовый карман

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    2 комментария

    Летящие из-под земли булыжники, гейзеры, грязь и шум на несколько часов. Вспоротый газовый карман стал причиной переполоха в Ленобласти.

    Как сообщает 25 апреля 47news, инцидент произошел под вечер 22 апреля. На частном участке в поселке Пятиречье, что расположен в Приозерском районе. Искали воду: бригада бурильщиков дошла до глубины в 67 метров, когда внезапно из-под земли забил фонтан высотой выше крыши дома и проводов.

    47news

    К моменту выброса бригада, состоявшая из трех человек, уже завершала работу и направлялась к машине.

    «Сначала камни полетели — булыжники, потом гейзеры забили как родники, потом резкий хлопок как от ракеты «Калибр», дым повалил, грязь. Вспороли газовый карман. Не ожидали, конечно, такого», — рассказал 47news бригадир Иван.

    Шум стоял до одиннадцати вечера того дня, а караулить опасный участок рабочим пришлось еще трое суток. Специалисты МЧС дежурят на месте происшествия.

    Сейчас скважину решено ликвидировать — в нее будет закачан бетон.

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    Комментарии (2)

    265055770
    А что же Газпром не позвали месторождение разрабатывать?
    07A
    Ха-ха, как в Кременчуге!
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