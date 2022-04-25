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    «СКА-1946» впервые стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги. Мичков забил победный лакросс-гол

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    Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился шестой матч финала Кубка Харламова против «Красной Армии». Встреча проходила в Петербурге 25 апреля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2.

    Голы за «СКА-1946» забили Иван Демидов (2 минута), Илья Иванцов (28) и Матвей Мичков (48). Отметим, что Мичков забил в стиле лакросс - довольно редким и красивым способом, когда игрок за воротами подхватывает шайбу за воротами, поднимает ее и отправляет в верхний угол.

    Соперник ответил на это шайбами Сергея Шамшурина (44) и Егора Кузьминова (49).

    Таким образом «СКА-1946» победил в финальной серии со счетом 4-2 и впервые в истории стал обладателем Кубка Харламова – главного приза Молодежной хоккейной лиги.

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