«СКА-1946» впервые стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги. Мичков забил победный лакросс-гол

Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился шестой матч финала Кубка Харламова против «Красной Армии». Встреча проходила в Петербурге 25 апреля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2.
Голы за «СКА-1946» забили Иван Демидов (2 минута), Илья Иванцов (28) и Матвей Мичков (48). Отметим, что Мичков забил в стиле лакросс - довольно редким и красивым способом, когда игрок за воротами подхватывает шайбу за воротами, поднимает ее и отправляет в верхний угол.
Соперник ответил на это шайбами Сергея Шамшурина (44) и Егора Кузьминова (49).
Таким образом «СКА-1946» победил в финальной серии со счетом 4-2 и впервые в истории стал обладателем Кубка Харламова – главного приза Молодежной хоккейной лиги.