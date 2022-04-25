«Зенит» забил три «Краснодару» и оторвался на шесть очков от «Динамо»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25-го тура чемпионата России против «Краснодара». Встреча проходила в Краснодаре 25 апреля. Петербургская команда выиграла со счетом 3:1.
Голы за «Зенит» забили Иван Сергеев (35), Малком (42) и Магомед Оздоев (87). «Краснодар» ответил на это точным ударом Ираклия Манелова (73).
Благодаря этой победе «Зенит» сумел набрать 58 очков и оторвался на 6 баллов от идущего вторым «Динамо». Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 апреля дома против «Локомотива».