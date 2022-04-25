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    «Зенит» забил три «Краснодару» и оторвался на шесть очков от «Динамо»

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 25-го тура чемпионата России против «Краснодара». Встреча проходила в Краснодаре 25 апреля. Петербургская команда выиграла со счетом 3:1.

    Голы за «Зенит» забили Иван Сергеев (35), Малком (42) и Магомед Оздоев (87). «Краснодар» ответил на это точным ударом Ираклия Манелова (73).

    Благодаря этой победе «Зенит» сумел набрать 58 очков и оторвался на 6 баллов от идущего вторым «Динамо». Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 апреля дома против «Локомотива».

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