«Я пытался поговорить с ним вчера, а он…» Байден рассказал, что не дозвонился до Макрона, отмечавшего переизбрание

Президент США Джо Байден пожаловался журналистам, что не смог поговорить с французским лидером Макроном, так как тот отмечал победу на выборах.



«Я рад по поводу выборов во Франции. Это первое. Второе: я пытался поговорить с ним (с Макроном) вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он был у Эйфелевой башни, хорошо проводил время», — сказал хозяин Белого дома (цитата по ТАСС).

