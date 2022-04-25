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    «Я пытался поговорить с ним вчера, а он…» Байден рассказал, что не дозвонился до Макрона, отмечавшего переизбрание

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    5 комментариев

    Президент США Джо Байден пожаловался журналистам, что не смог поговорить с французским лидером Макроном, так как тот отмечал победу на выборах.

    «Я рад по поводу выборов во Франции. Это первое. Второе: я пытался поговорить с ним (с Макроном) вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он был у Эйфелевой башни, хорошо проводил время», — сказал хозяин Белого дома (цитата по ТАСС).

    И все же Байден намерен пообщаться с Макроном 25 апреля.

    Накануне во Франции состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, действующий лидер Эмманюэль Макрон набрал 58,5% голосов, а его соперница Марин Ле Пен — 41,5%.

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    Комментарии (5)

    260567431
    Не звони, пожмешь руку, как принято.
    07A
    Рукопожатие крепкое? Трындец азовским! Теперь пока объяснишь главному союзнику что это такое, неделя пройдет! Бедный дед, мне его искренне жаль!
    265055770
    И даже шампусика выпить не позвал?
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