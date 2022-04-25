Грузовик сбросил мусорный «балласт» и тормозил водителей на развязке с КАД

Авария с мусоровозом осложнила движение в районе развязки Западного скоростного диаметра с кольцевой автодорогой Петербурга вечером 25 апреля. Видео со съезда в сторону аэропорта «Фонтанке» прислал читатель.

Как сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», трудности автомобилистов поджидали на съезде с магистрали на КАД (Юг) в сторону Пулковского шоссе. Проезд затруднил разложившийся мусоровоз, засыпавший дорогу отходами.



«Невский экологический оператор», глядя на видео, затруднился определить, имеет ли потерявший пухто грузовик отношение к подрядчикам регоператора. «Если да, то он обязан оперативно расчистить проезжую часть и довезти-таки собранные отходы до мест размещения», — рассказали в компании.

