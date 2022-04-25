Убийцу хозяйки химчистки с Богатырского приговорили к 11 годам колонии

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Максиму Пятничуку за расправу над женщиной, с которой его связывало десятилетнее знакомство. Её обнажённое тело с подушкой на лице нашли через неделю после гибели.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 апреля, Пятничука признали виновным в убийстве 46-летней владелицы химчистки в квартире на Богатырском проспекте. Согласно материалам дела, он придушил спящую подругу подушкой в ночь на 2 января прошлого года, а после сбежал, прихватив её драгоценности стоимостью 785 тысяч рублей. Некоторые из них снимал с мёртвой.



Корысть, по его словам, им не руководила. Следствию Пятничук рассказал, что познакомился с женщиной во «ВКонтакте» около десяти лет назад, после смерти ее мужа отношения из дружеских в 2015 году переросли в романтические, но были непростыми. С подругой он то съезжался, то разъезжался, однажды разругались до уголовного дела об угрозе убийством: он бросил бутылку шампанского в стену так, что попал в голову возлюбленной. Она всё простила.

