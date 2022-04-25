Убийцу хозяйки химчистки с Богатырского приговорили к 11 годам колонии

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Максиму Пятничуку за расправу над женщиной, с которой его связывало десятилетнее знакомство. Её обнажённое тело с подушкой на лице нашли через неделю после гибели.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 апреля, Пятничука признали виновным в убийстве 46-летней владелицы химчистки в квартире на Богатырском проспекте. Согласно материалам дела, он придушил спящую подругу подушкой в ночь на 2 января прошлого года, а после сбежал, прихватив её драгоценности стоимостью 785 тысяч рублей. Некоторые из них снимал с мёртвой.
Корысть, по его словам, им не руководила. Следствию Пятничук рассказал, что познакомился с женщиной во «ВКонтакте» около десяти лет назад, после смерти ее мужа отношения из дружеских в 2015 году переросли в романтические, но были непростыми. С подругой он то съезжался, то разъезжался, однажды разругались до уголовного дела об угрозе убийством: он бросил бутылку шампанского в стену так, что попал в голову возлюбленной. Она всё простила.
В ночь убийства, как говорил, тоже была ссора, причина ему не запомнилась. Пара активно праздновала Новый год, шампанское пили ещё на работе женщины, продолжили дома. Обстановка поначалу была романтичной, но спать легли порознь. Оставшись в одиночестве, Пятничук себя накрутил и прижал подушку к лицу спящей, она не сопротивлялась.
Под конец новогодних праздников квартиру на Богатырском вскрыли после жалоб соседей на неприятный запах. https://www.fontanka.ru/2021/01/11/69687226/
За убийство и кражу суд назначил Максиму Пятничуку 11 лет колонии строгого режима.