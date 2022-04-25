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    Фестиваль «Добрый рок» соберёт средства на реабилитацию 14-летнего петербуржца

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    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает на концерт, средства от которого будут направлены на реабилитацию 14-летнего подростка.

    В легендарном клубе-музее «Котельная Камчатка» выступят Артём Вишняков, Евгений Войцеховский, Феликс Федунов и Евгений Расстегаев. Они представят свои авторские программы.

    В этот раз средства, собранные на концерте, будут направлены на оплату полного курса занятий иппотерапией в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» для Евгения Логинова. У мальчика целый букет заболеваний, включая сколиоз, лордоз, аутизм. По словам родителей подростка, иппотерапия помогает Жене: укрепляет спину и развивает координацию движений, улучшает сон и аппетит. Кроме того, взаимодействие с инструктором и лошадью развивает умственные способности и выравнивает эмоциональный фон, даёт опыт общения.

    «Сын получает комплексную помощь, сразу по всем своим диагнозам имеет улучшение. Занятия ему очень нравятся, сияет, сидя на лошади», — говорят родители подростка.

    Благотворительный концерт в поддержку Евгения пройдёт 28 апреля. Более подробно о мероприятии можно узнать в официальном паблике фестиваля «Добрый рок».

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

    РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.

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