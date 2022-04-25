Фестиваль «Добрый рок» соберёт средства на реабилитацию 14-летнего петербуржца

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает на концерт, средства от которого будут направлены на реабилитацию 14-летнего подростка.
В легендарном клубе-музее «Котельная Камчатка» выступят Артём Вишняков, Евгений Войцеховский, Феликс Федунов и Евгений Расстегаев. Они представят свои авторские программы.
В этот раз средства, собранные на концерте, будут направлены на оплату полного курса занятий иппотерапией в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» для Евгения Логинова. У мальчика целый букет заболеваний, включая сколиоз, лордоз, аутизм. По словам родителей подростка, иппотерапия помогает Жене: укрепляет спину и развивает координацию движений, улучшает сон и аппетит. Кроме того, взаимодействие с инструктором и лошадью развивает умственные способности и выравнивает эмоциональный фон, даёт опыт общения.
«Сын получает комплексную помощь, сразу по всем своим диагнозам имеет улучшение. Занятия ему очень нравятся, сияет, сидя на лошади», — говорят родители подростка.
Благотворительный концерт в поддержку Евгения пройдёт 28 апреля. Более подробно о мероприятии можно узнать в официальном паблике фестиваля «Добрый рок».