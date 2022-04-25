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    Дзюба пропустит матч с «Краснодаром» по решению главного тренера «Зенита»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на игру 26-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет 25 апреля в Краснодаре, начало в 19:00 по московскому времени.

    С первых минут на поле выйдут: вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, полузащитники Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, нападающие Юри Алберто, Иван Сергеев.

    В запасе остались: Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой.

    Нападающий Артем Дзюба пропустит матч с «Краснодаром» из-за мышечной травмы, сообщили в пресс-службе «Зенита».

    «Зенит» после 24 туров занимает первое место (55 очков), «Краснодар» идет на шестой строчке (39 очков).

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