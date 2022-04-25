Экс-участница «Дома-2» уходит из мундепов Токсово. С политикой она прощается из-за личной жизни

Мундеп Токсово Екатерина Ковалева собирается уйти в добровольную отставку, пишет 47news 25 апреля.



Вопрос об отставке Ковалевой собираются обсудить в совете депутатов Токсовского городского поселения Всеволожского района в среду. После того, как ее коллеги проголосуют «за», парламентарий сдаст свой билет.



По словам председателя совета Елены Киселевой, уход из политики Ковалева объяснила некими изменениями в личной жизни: «Сказала, что депутатство для неё больше неактуально», — уточнила Киселева.

