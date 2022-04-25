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    Экс-участница «Дома-2» уходит из мундепов Токсово. С политикой она прощается из-за личной жизни

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    6 комментариев
    Фото: Архивный снимок/«47news»
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    Мундеп Токсово Екатерина Ковалева собирается уйти в добровольную отставку, пишет 47news 25 апреля.

    Вопрос об отставке Ковалевой собираются обсудить в совете депутатов Токсовского городского поселения Всеволожского района в среду. После того, как ее коллеги проголосуют «за», парламентарий сдаст свой билет.

    По словам председателя совета Елены Киселевой, уход из политики Ковалева объяснила некими изменениями в личной жизни: «Сказала, что депутатство для неё больше неактуально», — уточнила Киселева.

    Как напоминает издание, на первое заседание Ковалеву сопровождали накачанные мужчины на Maybach. Также известно, что в 2019 году она участвовала в ток-шоу «Дом-2». «25 лет, недавно развелась, никогда в жизни не работала и придерживается мнения, что женщину должен обеспечивать мужчина», — говорилось в анкете Ковалевой.

    По информации 47news, рядом с мундепом видели муниципала из Заневского поселения Александра Рязанова, который избирался в Заксобрание Ленобласти осенью 2021 года.

    Фото: Архивный снимок/«47news»

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    Комментарии (6)

    263778851
    Очень жаль, красивая девушка
    VKuser2851963
    разве можно сравнить какой то дом и ленинский комсомол ?
    Evgraf
    Жаль. Могла бы вырасти, к примеру, в Тэтчер. Или в Матвиенку, на худой конец.
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