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    Проезд по Приморскому шоссе и Приморскому проспекту ограничат до августа

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    1 комментарий

    В трех районах Петербурга с 26 апреля вступят в силу ограничения движения, связанные с работами на инженерных сетях и реконструкцией дорожной развязки. В Колпинском и Московском они продлятся недолго, а в Приморском будут действовать почти до конца лета.

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    До 10 августа ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе, включая съезд с него на Приморский проспект, а также на Приморском проспекте, сообщает 25 апреля Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. АО «АБЗ-Дорстрой» реконструирует там транспортную развязку.

    На Верхней Ижорской улице до 29 апреля закроют для проезда участок от Шлиссельбургского шоссе до Петрозаводского шоссе. Там ГУП «Водоканал» проложит инженерные сети.

    Тем же ОАО «РЖД» займется в 5-м Предпортовом проезде. В связи с этим до 7:00 4 мая будет закрыто движение по нему у Пулковского шоссе.

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    Комментарии (1)

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    Привет любителям загорать и купаться. Парк 300 раскопали, въезд на Приморский ограничили, летом будет ад.
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