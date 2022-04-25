Создание единой электронной медицинской системы в Узбекистане завершится в 2025 году при поддержке МегаФона

Реализацией стратегии «Электронное здравоохранение — 2025» в Узбекистане займутся компании Digital Holding, МегаФон и ООО «IT-Med» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан — они подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения на выставке «Иннопром». «Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. — говорит Андрей Майгур, генеральный директор Digital Holding. — Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане»,

Артур Хакимов, директор IT-Med, отметил, что масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. «Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», — пояснил он. Создание в Узбекистане единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме создания решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов стороны будуд развивать информационные системы, упрощающие управление средствами фонда медицинского страхования и позволяющие контролировать качество оказываемых услуг.

Например, пациентов планируется перевести на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail.

