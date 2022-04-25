Пенсионер вбил свою «Ладу» под встречный автобус с 30 пассажирами в Новосибирской области

Трагичное ДТП днем 25 апреля унесло жизнь пожилого водителя в Новосибирской области. Его машина столкнулась с полным пассажиров автобусом и сплющилась почти вдвое.
Авария произошла около 12:50 по местному времени (8:50 мск) на 71-м километре автодороги Р-255 «Новосибирск — Кемерово», сообщает ГИБДД Новосибирской области. По предварительным данным, 74-летний водитель LADA Granta, двигаясь со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего водителя. На кадрах с места ДТП видно, что столкновение было лобовым и «Лада» буквально оказалась под автобусом до середины.
Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области
В результате водитель «Гранты» погиб на месте. Автобус №110 следовал по маршруту Балта — Радуга — Станционно-Ояшинский, пишет NGS. В момент ДТП в нем находились 30 пассажиров, две пассажирки обратились за медицинской помощью.