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    Пенсионер вбил свою «Ладу» под встречный автобус с 30 пассажирами в Новосибирской области

    3673
    3 комментария

    Трагичное ДТП днем 25 апреля унесло жизнь пожилого водителя в Новосибирской области. Его машина столкнулась с полным пассажиров автобусом и сплющилась почти вдвое.

    Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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    Авария произошла около 12:50 по местному времени (8:50 мск) на 71-м километре автодороги Р-255 «Новосибирск — Кемерово», сообщает ГИБДД Новосибирской области. По предварительным данным, 74-летний водитель LADA Granta, двигаясь со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего водителя. На кадрах с места ДТП видно, что столкновение было лобовым и «Лада» буквально оказалась под автобусом до середины.

    Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области

    В результате водитель «Гранты» погиб на месте. Автобус №110 следовал по маршруту Балта — Радуга — Станционно-Ояшинский, пишет NGS. В момент ДТП в нем находились 30 пассажиров, две пассажирки обратились за медицинской помощью.

    Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области

    Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

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    Комментарии (3)

    -4°
    Подушки здесь точно не нужны
    NoName1234
    Через месяц - гранта на авито- «автомобиль не бит, не крашен, в салоне не курили, стояла в гараже, а вообще ездил дед»
    Alex000
    Вот это ополовинило корытце с болтами.
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