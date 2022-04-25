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    За неделю на дорогах Петербурга залатали 30 тысяч квадратных метров ям, оставшихся после зимы

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    В Петербурге продолжают отмывать улицы от грязи и латать дорожные ямы, оставшиеся в наследство от зимы. С начала апреля коммунальщики намыли 40 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Каждый день для мытья петербургских улиц дорожные предприятия используют более 10 тысяч кубометров воды, сообщает 25 апреля пресс-служба городского комитета по благоустройству. За неделю с 18 по 24 апреля на это ушло свыше 78 тысяч «кубов», а с дорог вычистили 4,5 тонны пыли и грязи.

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    Одновременно дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части и тротуаров. За минувшую неделю они заделали ямы общей площадью около 30 тысяч метров квадратных.

    В понедельник петербургские улицы чистят и моют 760 машин и 1 138 дворников. Сады, скверы и парки приводят в порядок еще 238 машин и 871 специалист.

    Садово-парковые предприятия Петербурга с начала месячника по благоустройству привели в порядок 58 миллионов квадратных метров территорий зеленых насаждений, а также посадили более 200 деревьев и 1 835 кустарников. С 22 апреля в Петербурге также стартовала акция, в рамках которой горожане могут поучаствовать в посадке деревьев в парках, садах и скверах. Желающие могут записаться по телефону 576-01-09.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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