За неделю на дорогах Петербурга залатали 30 тысяч квадратных метров ям, оставшихся после зимы

В Петербурге продолжают отмывать улицы от грязи и латать дорожные ямы, оставшиеся в наследство от зимы. С начала апреля коммунальщики намыли 40 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.
Каждый день для мытья петербургских улиц дорожные предприятия используют более 10 тысяч кубометров воды, сообщает 25 апреля пресс-служба городского комитета по благоустройству. За неделю с 18 по 24 апреля на это ушло свыше 78 тысяч «кубов», а с дорог вычистили 4,5 тонны пыли и грязи.
Одновременно дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части и тротуаров. За минувшую неделю они заделали ямы общей площадью около 30 тысяч метров квадратных.
В понедельник петербургские улицы чистят и моют 760 машин и
Садово-парковые предприятия Петербурга с начала месячника по благоустройству привели в порядок 58 миллионов квадратных метров территорий зеленых насаждений, а также посадили более 200 деревьев и