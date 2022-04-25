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    Турист из Челябинска хотел пройти без очереди на «Аврору», а на сделанное замечание распустил язык

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    7 комментариев

    Агрессивного посетителя не пустили на «Аврору», зато прокатили до отдела полиции.

    Тревожную кнопку нажали сотрудники корабля-музея на Петроградской набережной в минувшую субботу около половины четвертого дня, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 25 апреля. Помощь потребовалась после того, как агрессивный и совсем трезвый мужчина пытался нахрапом пройти на территорию музея. Когда же ему сделали замечание, он стал угрожать убийством сотрудникам.

    Росгвардейцы повязали и доставили мужчину в 43-й отдел полиции. Там выяснилось, что это 30-летний приезжий из Челябинска.

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    Комментарии (7)

    VKuser2851963
    в Челябинске есть море ?
    Лида Редкая
    весна
    Дежурный врач
    В этой новости прекрасны все детали!
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