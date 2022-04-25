Котёнка спасали на Ленсовета: он медленно летел с дерева, и под ним успели растянуть тент

О необычном спасении котёнка в Петербурге рассказывает 25 апреля «Кошкиспас» в своей группе во «ВКонтакте». Зверёк оказался «рецидивистом-парашютистом»: очевидцы призывали специалистов для его спасения дважды.

Первый раз спасателей вызвали на улицу Ленсовета 22 апреля. На дереве на большой высоте, почти у верхушки, около суток сидел котенок и «временами заглушал своими жалостливыми мявами работающую рядом технику». «Небольшой черно-белый подросток оказал довольно прохладный прием, держался настороженно и недоверчиво» и отполз от спасателей на самый край тонкой ветки. Его решили снять с помощью верёвки, но когда петелька оказалась над котёнком, он почти не раздумывая прыгнул вниз.

«Сверху он был похож на небольшую белку, которая растопырилась в прыжке сразу во все стороны. «Летит!!!» — только и успела крикнуть вниз, а малый вес котенка позволил ему лететь достаточно долго для того, чтобы ребята лихо успели подставить под него тент», — рассказывает волонтёр Татьяна.



Котёнок упал на растянутый тент, скатился с него и «дал дёру по дорожке». Поймать его не удалось. Зато на следующий день «Кошкиспас» получил новую заявку про котёнка, который страдает на дереве на улице Ленсовета.



«Подозрения зашевелились сразу и получили свое подтверждение, что по адресу, что по фото. Тот же самый. В этот раз сидел он гораздо ниже, но мы даже дернуться туда не успели. Какой-то прохожий попытался его снять, на что котенок отработанным уже приемом скрылся в подвале. Не исключено, что любитель привлечь к себе внимание снова заявит о себе. Вот такой парашютист-рецидивист подрастает», — резюмируют спасатели.

