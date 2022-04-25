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    Котёнка спасали на Ленсовета: он медленно летел с дерева, и под ним успели растянуть тент

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    6 комментариев

    О необычном спасении котёнка в Петербурге рассказывает 25 апреля «Кошкиспас» в своей группе во «ВКонтакте». Зверёк оказался «рецидивистом-парашютистом»: очевидцы призывали специалистов для его спасения дважды.

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    Первый раз спасателей вызвали на улицу Ленсовета 22 апреля. На дереве на большой высоте, почти у верхушки, около суток сидел котенок и «временами заглушал своими жалостливыми мявами работающую рядом технику». «Небольшой черно-белый подросток оказал довольно прохладный прием, держался настороженно и недоверчиво» и отполз от спасателей на самый край тонкой ветки. Его решили снять с помощью верёвки, но когда петелька оказалась над котёнком, он почти не раздумывая прыгнул вниз.

    «Сверху он был похож на небольшую белку, которая растопырилась в прыжке сразу во все стороны. «Летит!!!» — только и успела крикнуть вниз, а малый вес котенка позволил ему лететь достаточно долго для того, чтобы ребята лихо успели подставить под него тент», — рассказывает волонтёр Татьяна.

    Котёнок упал на растянутый тент, скатился с него и «дал дёру по дорожке». Поймать его не удалось. Зато на следующий день «Кошкиспас» получил новую заявку про котёнка, который страдает на дереве на улице Ленсовета.

    «Подозрения зашевелились сразу и получили свое подтверждение, что по адресу, что по фото. Тот же самый. В этот раз сидел он гораздо ниже, но мы даже дернуться туда не успели. Какой-то прохожий попытался его снять, на что котенок отработанным уже приемом скрылся в подвале. Не исключено, что любитель привлечь к себе внимание снова заявит о себе. Вот такой парашютист-рецидивист подрастает», — резюмируют спасатели.

    https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16605270&z=photo-68471405_458353675%2Fwall-68471405_16606159
    Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

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    Комментарии (6)

    07A
    Котенок из Финляндии, все делает медленно, ускоряется,только когда в очередной раз падает с дерева.
    radon
    "Где вы видели на дереве скелет кошки!?" (с)
    Мillemelle
    Кошкаспас молодцы! Вызывали как то кота с дерева спасти, приехали быстро и спасли)
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