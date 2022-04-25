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    «Фонтанка» показывает, как выглядит студия на Карповке, сгоревшая ночью, предположительно, из-за майнинга

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    4 комментария

    Одна из квартир в доме 44б по Каменноостровскому проспекту в Петербурге была выжжена огнем минувшей ночью. Соседи не слишком удивлены. По их словам, пожар — закономерность, а об опасности они предупреждали участкового.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Как рассказал 25 апреля житель дома Сергей, возгорание произошло в маленькой студии, владеет которой держатель нескольких хостелов в старом жилфонде Петербурга. На сам хостел собственники квартир в доме периодически жаловались с 2015 года.

    Примерно полгода назад в студию въехал 31-летний уроженец Кемеровской области. И буквально сразу на лестничной площадке что-то запищало. Молодой человек якобы ничего скрывать не стал и заявил соседям, что занимается майнингом. Те же заподозрили его в воровстве электроэнергии.

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    Это могло продолжаться долго, если бы не пожар в ночь на 25 апреля. Предполагаемого майнера в копоти и в одних трусах Сергей встретил во дворе дома, когда сотрудники ГУ МЧС заливали дорогое оборудование. К тушению привлекались 12 пожарных.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (4)

    AlBerkut
    И посреди пожарища лежит целый колёсный диск, даже вроде как и с покрышкой.....
    Но для 'майнинг-фермы' имхо как-то мало остатков предметов, похожих на бывшие корпуса асиков....
    Гера-Фотич
    Терпение соседей закончилось быстро!
    Ганс-Дитрих Геншер
    Да, похоже на "асики"
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