«Фонтанка» показывает, как выглядит студия на Карповке, сгоревшая ночью, предположительно, из-за майнинга

Одна из квартир в доме 44б по Каменноостровскому проспекту в Петербурге была выжжена огнем минувшей ночью. Соседи не слишком удивлены. По их словам, пожар — закономерность, а об опасности они предупреждали участкового.

Как рассказал 25 апреля житель дома Сергей, возгорание произошло в маленькой студии, владеет которой держатель нескольких хостелов в старом жилфонде Петербурга. На сам хостел собственники квартир в доме периодически жаловались с 2015 года.

Примерно полгода назад в студию въехал 31-летний уроженец Кемеровской области. И буквально сразу на лестничной площадке что-то запищало. Молодой человек якобы ничего скрывать не стал и заявил соседям, что занимается майнингом. Те же заподозрили его в воровстве электроэнергии.

