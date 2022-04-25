Перед майскими праздниками Смольный напоминает водителям, где за ними следят

Передвижные камеры в последнюю неделю апреля проследят за соблюдением скоростного режима на дорогах всех районов Петербурга. Особое внимание, конечно, уделено Приморскому и Курортному.
Адреса, по которым будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости c 25 по 30 апреля, опубликовала в понедельник пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга. Камеры работают на аварийно опасных участках, определенных Управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В том числе они проследят за водителями на разных участках Приморского и Зеленогорского шоссе, Парашютной улицы, проспектов Обуховской Обороны, Культуры, Ветеранов, Пулковского и Московского шоссе и других.
Все адреса работы городских комплексов фиксации нарушений ПДД можно найти на сайте Городского мониторингового центра.