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    Водителя, собравшего припаркованные на «встречке» машины на Металлистов, отправили в колонию за смерть пассажира

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему «пьяное» ДТП со смертельным исходом в Красногвардейском районе летом 2020 года. Он летел так быстро, что не вписался в поворот и собрал три машины на встречной полосе.

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    Авария произошла около 4 часов утра 1 июня 2020 года у дома 76 по проспекту Металлистов. Нетрезвый подсудимый ехал по проспекту от улицы Крюкова в сторону Апрельской улицы на арендованном Volkswagen Polo, у которого сзади стояли шины разных моделей (в связи с чем эксплуатировать его было запрещено), сообщает 25 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. К закруглению дороги у дома 76 он приближался на скорости порядка 104 км/ч. В итоге мужчина не справился с управлением, машину занесло, и она сначала заскочила на поребрик и газон, а затем выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованные там Audi Q7, Volkswagen Polo и Subaru Legacy Outback.

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    В момент ДТП в машине подсудимого находились два пассажира. В результате 34-летний мужчина, ехавший на заднем сиденье, получил тупую сочетанную травму тела, от которой скончался на месте. Пассажир с переднего сиденья сбежал.

    Водитель «Поло» свою вину признал. Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года.

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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