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    Мужчина в черном сжег две машины в Янино. Очевидцы с огнетушителем пытались их спасти, но было поздно

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    Видео: «Подслушано Янино»

    Два припаркованных возле домов автомобиля сгорели в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти ночью 24 апреля. После просмотра записей с камеры полиция ищет неизвестного в черном.

    В половине четвертого часа утра 24 апреля в полицию Всеволожского района поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 1, корпус 1, по Мельничному переулку в Янино-1. Прибывшие на место правоохранители обнаружили две сгоревшие машины: Mitsubishi Pajero Sport 2021 года выпуска, принадлежащий 47-летнему инженеру-железнодорожнику, и Skoda Yeti 2011 года, принадлежащий 27-летнему жителю поселка Кузнечное Приозерского района Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.

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    Местные жители, судя по опубликованному в группе «Подслушано Янино» видео, пытались потушить огонь при помощи огнетушителя, но пожар был уже слишком силен. Пожарные справились с возгоранием только в 04:33, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. Люди в результате пожара не пострадали.

    Камера видеонаблюдения, установленная на фасаде дома, засняла, как около 03:30 неизвестный мужчина, одетый во все черное, поджег «Митсубиши» и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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