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    COVID-19

    Почти полторы тысячи пациентов с коронавирусом лечатся в ковидных стационарах Петербурга

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    На лечении в петербургских стационарах с коронавирусом и пневмониями в настоящее время находится 1 494 пациента. Из них 191 — в реанимации, а 45 подключены к аппарату ИВЛ. За сутки в ковидные больницы поступили 82 вновь заболевших, выписаны 69 человек.

    Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 25 апреля, амбулаторно с подозрением на COVID-19 лечатся 6 783 петербуржца. Еще 52 человека находятся на карантине.

    Под коронавирус в Петербурге развернуто в общей сложности 1 509 специализированных коек в шести городских и одном федеральном стационаре.

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