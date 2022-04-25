Почти полторы тысячи пациентов с коронавирусом лечатся в ковидных стационарах Петербурга

На лечении в петербургских стационарах с коронавирусом и пневмониями в настоящее время находится 1 494 пациента. Из них 191 — в реанимации, а 45 подключены к аппарату ИВЛ. За сутки в ковидные больницы поступили 82 вновь заболевших, выписаны 69 человек.

Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 25 апреля, амбулаторно с подозрением на COVID-19 лечатся 6 783 петербуржца. Еще 52 человека находятся на карантине.

