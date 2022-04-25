Движение в тоннеле на дамбе ограничено до выходных

В автодорожном тоннеле петербургской дамбы до конца рабочей недели ограничено движение из-за регламентных и ремонтно-восстановительных работ. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.
С 25 по 29 апреля в Невском транспортном отсеке дамбы, на внутреннем кольце КАД, движение транспорта временно ограничено по полосам. Кроме того, транспортный поток могут ненадолго останавливать перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Остановка, в соответствии с регламентом, составит не более 7–10 минут.
Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.