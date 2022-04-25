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    Петербургская первокурсница заявила об изнасиловании на юге Петербурга

    5609
    14 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска Московского района устанавливают обстоятельства встречи в квартире на Пулковском шоссе, после которой студентка обратилась в больницу с признаками изнасилования.

    Телефонограмма из стационара поступила в МВД накануне около 2 ночи, стало известно «Фонтанке» 25 апреля. По предварительной информации, в больницу 18-летняя первокурсница обратилась 23 апреля с признаками изнасилования. После оказания медпомощи её отпустили на амбулаторное лечение. В полиции пострадавшая рассказала, что её обесчестил малознакомый парень в квартире на Пулковском шоссе, куда она приехала по приглашению.

    Подозреваемого задержали около трех ночи 24 апреля в указанной квартире. После опроса его отпустили под обязательство о явке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (14)

    266198421
    Комментаторы, похоже совсем сбрендили. Даже если девченка не большого ума, или занимается интим услугами, это не повод для насилия.
    261215271
    Обязательство о явке это глумление. Либо не нашли состава, либо арест. Как насильника отпускать можно?
    angel of death
    мда, щас мужик присядет на ровном месте...
    вот и знакомься потом с дамами...

    как в анекдоте - дамы делятся на 3 типа дам: не дам, дам, дам но не вам... =)))))

    а потом удивляются, чё их все обходят стороной и число браков падает... и откуда берётся потом популяция однополых в стране...

    а если она ещё и залетела, то чел попал на алименты сроком на 18 лет.... бу-га-га....
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