Петербургская первокурсница заявила об изнасиловании на юге Петербурга

Сотрудники уголовного розыска Московского района устанавливают обстоятельства встречи в квартире на Пулковском шоссе, после которой студентка обратилась в больницу с признаками изнасилования.



Телефонограмма из стационара поступила в МВД накануне около 2 ночи, стало известно «Фонтанке» 25 апреля. По предварительной информации, в больницу 18-летняя первокурсница обратилась 23 апреля с признаками изнасилования. После оказания медпомощи её отпустили на амбулаторное лечение. В полиции пострадавшая рассказала, что её обесчестил малознакомый парень в квартире на Пулковском шоссе, куда она приехала по приглашению.

