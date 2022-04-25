Подтопление шахты в Кузбассе: эвакуируют 200 человек, есть жертвы

В Новокузнецком городском округе Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» Evraz 25 апреля случилась авария на водоотливе. Более 200 горняков эвакуируют.



Как сообщает «Интерфакс», есть жертвы. По данным источника, как минимум двое горняков погибли и не установлено местонахождение ещё нескольких шахтеров. По словам другого источника в администрации шахты, около 200 человек ещё не вышли на поверхность.



На момент ЧП в забое находились 211 человек, проводится их эвакуация, рассказал собеседник РИА Новости. В экстренных службах агентству подтвердили смерть одного горняка.

