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    Подтопление шахты в Кузбассе: эвакуируют 200 человек, есть жертвы

    1806
    3 комментария

    В Новокузнецком городском округе Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» Evraz 25 апреля случилась авария на водоотливе. Более 200 горняков эвакуируют.

    Как сообщает «Интерфакс», есть жертвы. По данным источника, как минимум двое горняков погибли и не установлено местонахождение ещё нескольких шахтеров. По словам другого источника в администрации шахты, около 200 человек ещё не вышли на поверхность.

    На момент ЧП в забое находились 211 человек, проводится их эвакуация, рассказал собеседник РИА Новости. В экстренных службах агентству подтвердили смерть одного горняка.

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    Комментарии (3)

    фру
    а как же ТБ и ОТ,м?
    а мож опять того...промахнулись?
    Vvs Spb
    Опять вранье. Навер но о больше там людей. Почему нет таких новостей из загнивающего запада, да потому-что там все по закону тех безопасности. А у нас взятки и разрешения.
    265038733
    Только подтопление или были хлопки с задымлением тоже?
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