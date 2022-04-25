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    Зубастый грабитель ушел с ящиком пенного из магазина на севере Петербурга

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    5 комментариев

    «Кровавый» грабеж произошел в продуктовом магазине в Выборгском районе. Мужчина буквально выгрыз ящик пива у курьера.

    Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в хищении ящика с алкоголем из магазина на проспекте Культуры накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 апреля. По предварительной информации, в МВД обратился 38-летний курьер, который сообщил, что привез пиво в магазин «24 часа». Во время разгрузки в помещение вошел мужчина, который взял ящик пива и попытался скрыться. Курьера, который встал у него на пути, он укусил за палец. Пострадавшему пришлось обратиться за медпомощью в травмпункт.

    Подозреваемого нашли через час неподалеку от ограбленного магазина. Похищенное у него было изъято. Ранее он уже привлекался за грабеж.

    Возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии (5)

    274631457
    Когда ты на деле , а не на словах никому в государстве не нужен, если ты не инвалид или ветеран , то остается только кусаться .... Пока еще бывшие уголовники и за пиво, а что дальше будет посмотрим ...
    Cashmare
    это он в порыве страсти и на почве неразделённой любви
    Maik5
    Наверно успел выпить половину.
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