Зубастый грабитель ушел с ящиком пенного из магазина на севере Петербурга

«Кровавый» грабеж произошел в продуктовом магазине в Выборгском районе. Мужчина буквально выгрыз ящик пива у курьера.
Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в хищении ящика с алкоголем из магазина на проспекте Культуры накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 апреля. По предварительной информации, в МВД обратился 38-летний курьер, который сообщил, что привез пиво в магазин «24 часа». Во время разгрузки в помещение вошел мужчина, который взял ящик пива и попытался скрыться. Курьера, который встал у него на пути, он укусил за палец. Пострадавшему пришлось обратиться за медпомощью в травмпункт.
Подозреваемого нашли через час неподалеку от ограбленного магазина. Похищенное у него было изъято. Ранее он уже привлекался за грабеж.
Возбуждено уголовное дело.