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    В Выборге «невидимка» выстрелил в пупок подростку и исчез

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    Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ранения 17-летнего студента техникума. Накануне вечером он вышел к отряду сотрудников ДПС, прижимая руки к животу, и сообщил, что его подстрелили.

    Инцидент произошел на территории парка «Батарейная гора», об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля. Со слов юноши, в ходе конфликта неизвестный из пневматического оружия выстрелил ему в область пупка и скрылся. Одет он был в камуфляжный костюм.

    Молодого человека с кровоподтеком отправили на амбулаторное лечение. Лесной «невидимка» пока не найден.

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