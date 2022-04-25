В Выборге «невидимка» выстрелил в пупок подростку и исчез

Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ранения 17-летнего студента техникума. Накануне вечером он вышел к отряду сотрудников ДПС, прижимая руки к животу, и сообщил, что его подстрелили.



Инцидент произошел на территории парка «Батарейная гора», об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля. Со слов юноши, в ходе конфликта неизвестный из пневматического оружия выстрелил ему в область пупка и скрылся. Одет он был в камуфляжный костюм.



Молодого человека с кровоподтеком отправили на амбулаторное лечение. Лесной «невидимка» пока не найден.

