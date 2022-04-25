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    Бизнесмен-неудачник задержан в Петербурге за обман подруги на 2 млн, которые взял на «похороны» родителей

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    2 комментария

    Неудачный бизнес и жажда красивой жизни привели жителя Брянска в полицию. Он обманул двух знакомых более чем на 2 млн рублей.

    Сотрудники полиции Невского района задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже и мошенничестве 21 апреля, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 25 апреля.

    По версии следствия, в январе 2022 года мужчина украл у знакомой из ящика в шкафу её сбережения в размере 60 тысяч рублей. Вторая знакомая задержанного поверила в его слова о бедственном положении: мужчина сообщил, что у него умерли родители и нужны деньги на похороны. Она одолжила ему 2 млн рублей. На самом деле, как рассказал мужчина в полиции, он тратил деньги на аренду жилья и двух машин, на которых ездил он и его девушка. Помимо этого, мужчина, как уверял он сотрудников МВД, остался в долгах после того, как решил сделать бизнес на стройке. Похищенные средства якобы ушли на покрытие издержек.

    По данным главка, в городе Брянске имеются 6 материалов проверок по идентичным фактам мошенничества.

    Год назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за присвоение 150 тысяч рублей.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    вот и одалживай потом денег... хрен вернёшь...
    причём, когда заводишь разговор о возврате долга, на тебя смотрят так, как будто ты почку требуешь а не свои вложения... =/
    фру
    мужик хоть куда).
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