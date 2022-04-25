Бизнесмен-неудачник задержан в Петербурге за обман подруги на 2 млн, которые взял на «похороны» родителей

Неудачный бизнес и жажда красивой жизни привели жителя Брянска в полицию. Он обманул двух знакомых более чем на 2 млн рублей.



Сотрудники полиции Невского района задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже и мошенничестве 21 апреля, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 25 апреля.



По версии следствия, в январе 2022 года мужчина украл у знакомой из ящика в шкафу её сбережения в размере 60 тысяч рублей. Вторая знакомая задержанного поверила в его слова о бедственном положении: мужчина сообщил, что у него умерли родители и нужны деньги на похороны. Она одолжила ему 2 млн рублей. На самом деле, как рассказал мужчина в полиции, он тратил деньги на аренду жилья и двух машин, на которых ездил он и его девушка. Помимо этого, мужчина, как уверял он сотрудников МВД, остался в долгах после того, как решил сделать бизнес на стройке. Похищенные средства якобы ушли на покрытие издержек.

