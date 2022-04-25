Пятиклассницу из центра Петербурга попытались спасти от суицида, но не смогли спасти от смерти

Девочке 11 лет потребовалась срочная госпитализация после того, как мать нашла ее в неестественном положении и с предсмертной запиской. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.



Медики приехали на улицу Марата накануне вечером, и вскоре пятиклассница в состоянии клинической смерти была в руках врачей ДГБ имени Раухфуса. Попутно мама объяснила, что у девочки есть психические расстройства, суицидальные наклонности также проявлялись.



К сожалению, специалисты не смогли спасти ребенка, состояние девочки было терминальным. За 25 минут до полуночи она скончалась. Материал проверки передан в СК.

