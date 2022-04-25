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    Пятиклассницу из центра Петербурга попытались спасти от суицида, но не смогли спасти от смерти

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    7 комментариев

    Девочке 11 лет потребовалась срочная госпитализация после того, как мать нашла ее в неестественном положении и с предсмертной запиской. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.

    Медики приехали на улицу Марата накануне вечером, и вскоре пятиклассница в состоянии клинической смерти была в руках врачей ДГБ имени Раухфуса. Попутно мама объяснила, что у девочки есть психические расстройства, суицидальные наклонности также проявлялись.

    К сожалению, специалисты не смогли спасти ребенка, состояние девочки было терминальным. За 25 минут до полуночи она скончалась. Материал проверки передан в СК.

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    Комментарии (7)

    D’or
    Это горе когда у детей мысли о суициде.
    фру
    какую смысловую нагрузку несёт эта тема?
    AndrewBarsik
    Дети очень часто уходят, когда узнают, что окружающий их мир лжив и лицемерен. Товарищи взрослые, не лгите детям и друг другу. Особенно детям - ведь они чувствуют ложь интуитивно, но не знают, что делать, когда видят, что близкий им человек лжет. Жить без лжи очень сложно, но это возможно. Попробуйте.
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