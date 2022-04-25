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    Мультимедийная заметка

    Тысяча программ переобучения в РАНХиГС, чтобы найти себя на рынке труда

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    Найти новую работу, стать самозанятым или открыть свой бизнес… Сложно? Нет — если пройти переобучение в рамках федеральной программы «Содействие занятости» на базе РАНХиГС. Причем абсолютно бесплатно.

    Фото: stock.adobe.com
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    По данным Роструда, в 2021 году по этой госпрограмме повысили квалификацию или обучились на востребованные специальности 195 тысяч россиян. Планируется, что в этом году ее участниками станут не менее 345 тысяч человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа бесплатного переобучения будет расширена. При этом особое внимание отдано молодежи.

    «Теперь она [госпрограмма] будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше 4 месяцев после армии или после окончания обучения»,сказал премьер-министр.

    Эксперты рынка труда констатируют: в списке востребованных профессий «новой реальности» лидируют IT-специалисты, работники колл-центров, также вырос спрос на digital-маркетологов.

    Президентская академия, один из трех федеральных операторов проекта, разработала свыше тысячи учебных программ экономического, гуманитарного и IT-профиля. Среди популярных направлений у граждан до 35 лет, подавших заявки на обучение в РАНХиГС, — программы по работе с большими данными, Excel, 1С:Бухгалтерией. Также поступают заявки на обучение делопроизводству, госзакупкам по 44 ФЗ, SMM-продвижению. В РАНХиГС слушателям предлагается также овладеть универсальными компетенциями, востребованными во многих сферах: цифровыми навыками, ведением переговоров, деловым английским и др. Учиться можно в любом удобном формате — очном, очно-заочном или онлайн.

    «По опыту прошлого года, самые востребованные программы у молодежи — это курсы повышения квалификации, где определенные навыки можно освоить в течение месяца. На втором месте — программы, которые длятся от 3-х месяцев и позволяют слушателям приобрести полноценную новую специальность», — говорит заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.

    Чтобы принять участие в госпрограмме, нужно подать заявку на портале «Работа России», затем посетить местный центр занятости населения — там помогут выяснить, подходит ли вам выбранная программа обучения. Если все в порядке, то останется только ожидать зачисления и начала учебы.

    Подготовлено совместно с РАНХиГС

    Фото: stock.adobe.com

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