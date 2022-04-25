Тысяча программ переобучения в РАНХиГС, чтобы найти себя на рынке труда

По данным Роструда, в 2021 году по этой госпрограмме повысили квалификацию или обучились на востребованные специальности 195 тысяч россиян. Планируется, что в этом году ее участниками станут не менее 345 тысяч человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа бесплатного переобучения будет расширена. При этом особое внимание отдано молодежи.



«Теперь она [госпрограмма] будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше 4 месяцев после армии или после окончания обучения», — сказал премьер-министр.

