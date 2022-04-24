Пенсионера отвезли в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП на улице Коммуны

Видеозапись происшествия, сделанная у дома 44 на улице Коммуны, появилась в группе « ДТП и ЧП » в соцсети «ВКонтакте» вечером 24 апреля. Судя по кадрам, автомобиль Uber выехал на встречную полосу движения. Удар серьёзно деформировал оба транспортных средства.

ДТП с участием Hyundai и Kia произошло в Красногвардейском районе Петербурга. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В комментариях к записи очевидцы отметили, что водитель такси был нетрезв, а сидевший на пассажирском сидении после аварии спал с опущенной головой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулём Hyundai находился 41-летний гражданин. KIA управлял 66-летний петербуржец, он ехал вместе с 65-летней женщиной.



«В результате ДТП 66-летний водитель «Киа Спектра» в тяжёлом состоянии забран в больницу», — добавили в главке.

