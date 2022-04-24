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    Пенсионера отвезли в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП на улице Коммуны

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    ДТП с участием Hyundai и Kia произошло в Красногвардейском районе Петербурга. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

    Видеозапись происшествия, сделанная у дома 44 на улице Коммуны, появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» вечером 24 апреля. Судя по кадрам, автомобиль Uber выехал на встречную полосу движения. Удар серьёзно деформировал оба транспортных средства.

    В комментариях к записи очевидцы отметили, что водитель такси был нетрезв, а сидевший на пассажирском сидении после аварии спал с опущенной головой.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулём Hyundai находился 41-летний гражданин. KIA управлял 66-летний петербуржец, он ехал вместе с 65-летней женщиной.

    «В результате ДТП 66-летний водитель «Киа Спектра» в тяжёлом состоянии забран в больницу», — добавили в главке.

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